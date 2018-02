(SH) - „Nur eine lebenslängliche Freiheitsstrafe kann die Gesellschaft vor Jérémy Pierson schützen.“ Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ließ am Donnerstag in Arlon keine Zweifel an ihrer Forderung aufkommen. Der 30-jährige multiple Straftäter soll für lange Jahre in Haft.

In ihrem Plädoyer ging sie hart gegen den Angeklagten vor. „Sie beeindrucken mich. Sie erfüllen alle Kriterien des Psychopathen. Sie sind gar der Prototyp des Psychopathen. Das ist sehr selten.“

Weiter ging sie noch einmal auf die Straftaten ein, denen sich Jérémy Pierson schuldig gemacht hat. Die Jury hatte den Angeklagten am Mittwoch unter anderem des Mordes, der Vergewaltigung, der Freiheitsberaubung und der Entführung der 14-jährigen Béatrice Berlaimont im November 2014 in Belgien, des Angriffs auf eine Joggerin im Juni 2014 im Parc Laval in Luxemburg-Stadt, der Vergewaltigung einer weiteren jungen Frau sowie diverser Diebstähle für schuldig befunden. „Wir sprechen von vielen Taten, die einem Katalog des Strafgesetzbuches entsprechen“, so die Worte der Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Jérémy Pierson habe durch sein Vorgehen nicht nur eine Familie zerstört, sondern auch das Leben mehrerer Frauen. Zudem zeige er keinen Respekt gegenüber dem Besitz anderer Menschen.

Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft zufolge sei es nicht angemessen, mildernde Umstände anzuerkennen. Über das genaue Strafmaß müssen nun Richter und Jury befinden. Die Entscheidung soll noch am Donnerstag fallen.