(SH) - Lebenslängliche Freiheitsstrafe für den Mörder der 14-jährigen Béatrice Berlaimont: So lautete am Donnerstag in Arlon das Urteil gegen Jérémy Pierson. Jury und Richter kamen demnach der Strafforderung der Vertreterin der Staatsanwaltschaft nach. Diese hatte am Vormittag erklärt, dass „nur eine lebenslängliche Freiheitsstrafe die Gesellschaft vor Jérémy Pierson schützen kann.“

Der Belgier hatte sich wegen fast 30 Straftaten vor der Cour d'Assises in Arlon verantworten müssen. „Wir sprechen von einem kompletten Katalog des Strafgesetzbuches“, hatte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft bemerkt. Bereits am Mittwoch hatte die Jury den Angeklagten unter anderem des Mordes, der Vergewaltigung, der Freiheitsberaubung und der Entführung der 14-jährigen Béatrice Berlaimont im November 2014 in Belgien, des Angriffs auf eine Joggerin im Juni 2014 im Parc Laval in Luxemburg-Stadt, der Vergewaltigung einer jungen Frau, des Angriffs auf eine weitere Frau, diverser Diebstähle sowie der Rebellion gegen Luxemburger Polizeibeamte für schuldig befunden.

Am Donnerstagvormittag ging die Vertreterin der Staatsanwaltschaft in ihrem Abschlussplädoyer hart gegen Jérémy Pierson vor. „Sie beeindrucken mich. Sie erfüllen alle Kriterien des Psychopathen. Sie sind gar der Prototyp des Psychopathen. Das ist sehr selten.“ Sie habe ihn während des Verfahrens oft beobachtet und er hätte keine Reue und kein Gefühl gezeigt. „Andere Menschen interessieren Sie nur in dem Sinne, in dem Sie sie benutzen können.“ Er habe durch seine Taten nicht nur eine Familie zerstört, sondern auch das Leben mehrerer Frauen. Zudem zeige er keinen Respekt gegenüber des Besitzes anderer Menschen.

Dreiseitiges Strafregister

Weiter ging sie in ihrem Plädoyer auf die Vorstrafen des Angeklagten ein. Drei Seiten fülle sein Strafregister – mit Einträgen aus Belgien und Spanienn. Der 29-Jährige sei dabei bereits achtmal zu Haftstrafen zwischen drei Monaten und zwei Jahren verurteilt worden, auch wegen Sexualdelikten. „Er kann sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden, hat jedoch das Böse ausgewählt“, erklärte sie und führte fort: „Er greift immer wieder Schwächere an, steht nicht für seine Taten gerade und ignoriert Gesetze.“ Jérémy Pierson, den sie als „sehr gefährlich“ einstuft, habe sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erhalten, um sich nach seinen Strafen erneut in die Gesellschaft einzugliedern. Er sei jedoch immer wieder rückfällig geworden. Eben deshalb seien ihm nun keine mildernden Umstände mehr anzuerkennen, so ihr Appell an die Jury.

Dies sahen die Anwälte des Angeklagten anders. Sie gingen auf die schwere Kindheit von Jérémy Pierson ein – ohne Vater und mit einer Mutter, die oft abwesend war. Er habe sich nicht dazu entschieden, zu der Person zu werden, die er heute ist und die ihre Impulse nicht kontrollieren kann. Doch er habe nicht nur Schatten in sich, sondern auch Licht. So zeige er beispielsweise Gefühle, wenn er über seinen Sohn rede.

Keine Berufung, aber Kassation

Anders als in Luxemburg werden Gerichtsprozesse, die Verbrechen wie Morde betreffen, in Belgien vor einer sogenannten Cour d'Assises verhandelt. Dabei mussten die zwölf Mitglieder der Jury am Mittwoch zunächst über die Schuldhaftigkeit des Angeklagten entscheiden. Anschließend gab die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ihre Forderung bekannt, bevor Richter und Jury gemeinsam über eine Strafe entschieden.

Jérémy Pierson kann gegen das Urteil der Cour d'Assises keine Berufung einlegen. Ihm steht jedoch die Möglichkeit zu, vor den Kassationshof zu ziehen. Diese Richter befassen sich allerdings nur mit Rechtsfragen.

