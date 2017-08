(che) - 75 Prozent der insgesamt 525 Befragten einer TNS-Ilres-Studie gaben an, in diesem Sommer verreisen zu wollen. Die Reisezeit hingegen variiert je nach Altersgruppe. Je älter der Reiselustige, desto weniger besteht Interesse, im August zu verreisen.



Der Juli an dritter Stelle



So gaben zwar 43 Prozent der Umfrageteilnehmer an, im August zu verreisen, die Hälfte der Über 65-Jährigen schmieden ihre Reisepläne jedoch für September. Dann also, wenn die meisten anderen Luxemburger heimkehren. Die allgemeine Beliebtheit des Augusts geht laut Umfrage sehr wahrscheinlich mit dem Kollektivurlaub vieler Branchen einher.



Den zweiten Platz in der Beliebtheit belegt, mit 28 Prozent, der September, das Abschlusslicht bildet der Juli mit 22 Prozent. 40 Prozent der Befragten, die zwischen 18 und 24 Jahre alt sind, sind im Juli verreist, da sie nicht auf den August warten wollten.



Neun Prozent hingegen sind sich ihrer Reisepläne noch nicht sicher und 16 Prozent der Befragten verreisen diesen Sommer gar nicht – was in direktem Zusammenhang mit dem Bruttoeinkommen ihres Haushalts stehe.