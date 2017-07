(SH) - Zu schnell unterwegs, das Handy benutzt oder den Wagen im Parkverbot abgestellt: Die Luxemburger sind Verkehrssünder - und stehen dazu.



Einer TNS-Ilres-Studie zufolge geben sieben von zehn Einwohner Luxemburgs zu, im Juli mindestens gegen eine Verkehrsregel verstoßen zu haben.



Am öftesten halten sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen: Ein Fahrer von zwei gab an, in den vergangenen zwölf Monaten zu schnell gefahren zu sein. Ein Viertel der Einwohner hat unterdessen das Mobiltelefon während des Fahrens betätigt. Die Nutzung des Telefons ist jedoch auch stark vom Alter abhängig. Während fast die Hälfte der Unter-24-Jährigen (47 Prozent) angaben, ihr Handy während des Fahrens zu nutzen, sind es nur acht Prozent der Fahrer mit 65 Jahren und mehr.



Alkohol, Vorfahrt, Sicherheitsgurt



Ein Verkehrsteilnehmer von fünf hat seinen Wagen bereits einmal im Parkverbot abgestellt, zwölf Prozent der Fahrer haben eine Rote Ampel missachtet. Auch hier sind es die Personen unter 24 Jahren, die am öftesten gegen die Regeln verstoßen.

Unter Alkoholeinfluss haben sich neun Prozent der Verkehrsteilnehmer hinters Steuer gesetzt. Acht Prozent haben eine Vorfahrt missachtet und vier Prozent sind gefahren, ohne den Sicherheitsgurt zu tragen.