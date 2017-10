(SH) - Die Luxemburger sind um ihre Gesundheit, jene von ihnen nahestehenden Personen, sowie um internationale Konflikte oder mögliche Terrorattacken besorgt.

Einer TNS-Ilres-Studie zufolge fürchten sich die meisten Luxemburger vor einer schweren Krankheit (58 Prozent). Rang zwei jener Situationen, die am meisten Angst einflößen ist der plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen (54 Prozent), dicht gefolgt von der Furcht vor einem internationalen Krieg - ganz gleich ob Luxemburg in diesen impliziert ist oder nicht (53 Prozent). Einer von zwei Befragten gibt zudem an, Angst vor einer Terrorattacke zu haben.



Krankheit bei den Älteren



Wie TNS-Ilres betont, habe man starke Schwankungen betreffend der verschiedenen Bevölkerungsgruppen festgestellt. So fürchten wohl 58 Prozent aller Befragten eine schwere Krankheit. Beschränkt man sich jedoch auf die Angaben der Über-65-Jährigen, steigt der Anteil auf 70 Prozent. 39 Prozent aller Teilnehmer gaben an, Angst vor einer Behinderung, resp. einer Abhängigkeit zu haben. Bei den Über-65-Jährigen sind es hingegen 62 Prozent.

Vor einer Terrorattacke fürchtet sich diese Altersgruppe weniger: 33 Prozent gaben an, dass ihnen dies Angst macht. Bei den Frauen waren es hingegen 61, bei den Nicht-Luxemburgern 59.

Politischer Extremismus bereitet vier von zehn Einwohnern Luxemburgs Sorgen. Wie TNS-Ilres erklärt, haben vor allem Personen, die mindestens vier Jahre studiert haben, diese Sorge geäußert.



Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren



Die Konsequenzen des Klimawandels bringen 42 Prozent der Bevölkerung zum Nachdenken, kriminelle Aktivitäten - ein Überfall auf offener Straße beispielsweise - macht 39 Prozent der Teilnehmer Angst. Sorgen, dass die kommenden Generationen finanzielle Probleme haben werden machen sich 38 Prozent. Angst, dass der eigene Lebensstandard abnimmt hingegen nur 32 Prozent. Die Furcht, im Alter zu verarmen, haben unterdessen vor allem die jungen Teilnehmer an der Studie geäußert.

Die Arbeitslosigkeit bereitet insgesamt nur einer von fünf Personen Angst. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es hingegen eine von drei Personen. Auch Frauen und Ausländer, die in Luxemburg leben, haben überdurchschnittlich hohe Angst vor der Arbeitslosigkeit.

Für die Studie wurden im September diesen Jahres 513 Personen befragt.





