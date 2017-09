(dho) - In den Tierasylen wartet so mancher pelzige Vierbeiner auf einen neuen Besitzer. Doch einfach hingehen und mit einem Tier wieder nach Hause fahren ist in vielen Fällen nicht möglich. Tier und Mensch müssen nämlich zueinander passen, darüber sind sich die Mitarbeiter der Tierasyle einig.

Aus diesem Grund werden unter anderem in den Asylen in Gasperich, Düdelingen und Esch/Alzette die künftigen Tierhalter genauestens geprüft ...