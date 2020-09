Tierrechtler Armand Clesse: "Kein fairer Prozess"

Jäger als Barbaren und Mörder bezeichnet: Der Tierrechtler Armand Clesse ficht Verurteilung aus erster Instanz an und erhebt Vorwürfe gegen Diekricher Richter.

(str) - Am 7. Februar war der Tierrechtler Armand Clesse in erster Instanz in Diekrich zu einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro verurteilt worden. Zwei Jäger hatten Privatklage gegen ihn eingereicht, weil er bei einem Streitgespräch auf RTL Jäger allgemein als Mörder und Barbaren bezeichnet hatte.

Die Richter wiesen den Tatbestand der Verleumdung wegen der Bezeichnung als Mörder zurück, sprachen Clesse aber wegen der Betitelung Barbaren der Beleidigung schuldig ...