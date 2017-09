(SH) - Unter unwürdigen Bedingungen wurden sieben Hunde am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf dem Parking der Luxexpo in einem in Frankreich zugelassenen Lastwagen festgehalten. Die Tiere waren mehrere Stunden in der prallen Sonne in dem Fahrzeug eingesperrt - ohne Wasser und Nahrung.



Eine Frau bemerkte dies und verständigte die Polizei. Als sie den Fahrer darauf aufmerksam machte, versuchte dieser die Flucht zu ergreifen und die Zeugin zu überfahren. Sicherheitsbeamte der Luxexpo schritten ein und konnten Schlimmeres verhindern.



Wie sich herausstellte, ist der Fahrer den Ordnungskräften bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Lieferwagen und die Hunde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



