(rr) - Die Arbeiten an der beliebten Tiefgarage Knuedler im Stadtzentrum sind in Verzug geraten. Aktuell wird mit der Fertigstellung nicht mehr für März, sondern Herbst 2020 gerechnet. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiteren Problemen.

Im Januar 2016 hatten die hochtechnischen Arbeiten zur Vergrößerung und Renovierung des 38 Jahre alten Parkhauses Knuedler begonnen. Wegen des schwierigen Untergrunds schreiten sie allerdings nicht so schnell voran wie geplant.

Vorgesehen ist der Ausbau der Tiefgarage von derzeit 483 auf 751 Stellplätze, inklusive Frauen- resp. Familien- und Behindertenparkplätze. Die derzeitigen Plätze werden auf mindestens 2,50 m verbreitert, Stellplätze bei Mauern gar auf 2,85 m, was das Einparken an diesen Stellen erleichtern wird.



Komplizierte Bauweise

Nach dem Ausbau und der Inbetriebnahme des neuen Teils soll mit der Renovierung begonnen werden. Sie begreift die Sanierung des Betons und die komplette Erneuerung der Technik (Beleuchtung, Belüftung, Sprinkleranlage). Die Gestaltung wird moderner, farbenfroher und freundlicher sein. Ein dynamisches Parkleitsystem und ein neues Kassensystem werden installiert. Nicht zu vergessen neue, größere Aufzüge und neue Treppenhäuser.



Der schwierige Untergrund bereitet Probleme

Dass sich besonders der Ausbau unter der Place Guillaume II hochtechnisch gestalten würde, dessen waren und sind sich die Verantwortlichen bewusst. „Der schwierige Untergrund bereitet Probleme“, erklärt Bautenschöffin Simone Beissel. Damit sind die Relikte aus früheren Jahrhunderten gemeint.



Unterirdisch wird eine Art Deckel gebaut, der unter den Überresten des Franziskanerklosters ist. Zur Herstellung dieses Deckels werden von der bestehenden Baugrube aus mit maschineller Hilfe horizontale Löcher in den Untergrund gebohrt, in welche perforierte Stahlrohre eingelegt werden und mit einer Zementlösung ausbetoniert werden. Um den Deckel mit fortschreitendem Aushub nach unten abzustützen, werden vom Platzniveau aus vertikale Löcher bis zu einer Tiefe von 20 Metern gebohrt, in welche Stahlprofile hineingestellt werden. Nach und nach werden diese Stützen über Stahlträger mit dem Deckel verbunden.



Aushöhlung erst ab spätem Herbst



Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann mit der Aushöhlung begonnen werden, die eigentlich ab Januar dieses Jahres erfolgen sollte. Jetzt steht der späte Herbst als Termin im Raum. Mit dem Abschluss der Arbeiten insgesamt war für März 2020 gerechnet worden. Dieses Datum kann nicht mehr eingehalten werden, Herbst resp. Ende 2020 dürfte eher den Tatsachen entsprechen.



Auch die Kosten zur Verwirklichung dieses Vorhabens werden sich durch die unvorhergesehenen Schwierigkeiten erhöhen: Mit welcher Größenordnung zu rechnen ist, konnte Schöffin Simone Beissel noch nicht sagen. Der initiale Kostenvoranschlag belief sich auf 37,3 Millionen Euro.



Ein Trost dürfte den Nutzern sein, dass ihnen nach Abschluss der Arbeiten ein größeres, moderneres und kundenfreundlicheres Parkhaus zur Verfügung stehen wird.