Im Januar 2019 beginnt eine weitere Etappe auf der Baustelle der Place Guillaume II im Stadtzentrum. Gänzlich abgeschlossen sollen die Arbeiten im Mai 2023 sein. Somit werden sie über ein Jahr später als ursprünglich angenommen beendet.

Tiefgarage Knuedler: Arbeiten in Verzug

Eine von vielen Baustellen in der Hauptstadt ist die Vergrößerung und Renovierung der Tiefgarage Knuedler, die im Januar 2016 in Angriff genommen wurde. Die Arbeiten sind jedoch mittlerweile über ein Jahr in Verzug, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen mit der Presse, bestätigte.

Tiefgarage Knuedler: Ausbau verzögert sich Die Tiefgarage Knuedler wird ausgebaut und renoviert. Allerdings gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts, das dadurch in Verzug geraten ist.

Dass sich der Ausbau unter der Place Guillaume II hochtechnisch gestalten würde, dessen waren sich die Verantwortlichen bewusst. Probleme bereitete der schwierige Untergrund. Unter den Überresten des früheren Franziskanerklosters, das sich unter dem Platz befindet, musste eine Art Deckel gebaut worden.

Nächste Bauphase im Januar



Am 11. Januar 2019 beginnen nun die Arbeiten für die Erneuerung der Treppe und des Aufzugs nahe des Petit Passage.

Laut Polfer wird der neue Lift größer sein und auch ein Stockwerk höher fahren als dies aktuell der Fall ist. Die Arbeiten werden zunächst bis Ende April dauern. Während des Oktavmäertchen wird eine Pause eingelegt, danach diese Baustellenphase bis Juli abgeschlossen.

Die Neugestaltung des Platzes und seine Auswirkungen



Eine weitere Etappe dieses Großprojektes wird die Neugestaltung der Place Guillaume II selbst sein. Vorgesehen ist unter anderem die Erneuerung der Versorgungsleitungen und des Belags. Dadurch wird es zu einigen Änderungen bei Veranstaltungen kommen.

Die Place Guillaume II vor den Arbeiten ... Foto: Arlette Schneiders Architectes





... und nach dem Abschluss im Mai 2023. Grafik: Arlette Schneiders Architectes

Laut Polfer steht bereits jetzt fest, dass es nächstes Jahr noch ein "Knuedler on Ice" geben wird, in 2020 aber nicht. Auch für den beliebten "Rock um Knuedler" müssen die Verantwortlichen sich 2021 nach einem anderen Veranstaltungsort umsehen. Einen Impakt dürften die Arbeiten auch auf den Oktavmäertchen in den Jahren 2020 und 2021 haben. Nicht zu vergessen, der Frischemarkt, der mittwochs und samstags stattfindet.



Die Tiefgarage wird auf 751 Stellplätze ausgebaut, inklusive Frauen- resp. Familien- und Behindertenparkplätze. Die derzeitigen Plätze werden auf mindestens 2,50 m verbreitert, Stellplätze bei Mauern gar auf 2,85 m, was das Einparken an diesen Stellen erleichtern wird.



Moderner und farbenfroher



Nach dem Ausbau und der Inbetriebnahme des neuen Teils wird mit der Renovierung des mittlerweile 40 Jahre alten Bereiches begonnen. Sie begreift die Sanierung des Betons und die komplette Erneuerung der Technik (Beleuchtung, Belüftung, Sprinkleranlage). Die Gestaltung wird moderner, farbenfroher und freundlicher sein. Ein dynamisches Parkleitsystem und ein neues Kassensystem werden installiert.



Weitere Details sind hier abrufbar:



http://www.vdl.lu/la-ville/engagements-de-la-ville/developpement-urbain/chantiers/chantiers-en-cours/ville-haute-place-guillaume-ii