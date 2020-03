Seit Montag fahren in den Südgemeinden weniger TICE-Busse. Die Taktfrequenz wurde auf einen Bus pro halbe Stunde reduziert. Das könnte aber nur ein Anfang sein.

TICE reduziert Taktfrequenz

Nicolas ANEN

Seit Montag fahren infolge der Corona-Virus-Krise in der Südregion weniger TICE-Busse. Betroffen sind die Linien, die bisher im Viertelstundentakt verkehrt sind.

Sprich die Linien 1,2,4,5 und 7. Seit Montag, wird an diesen Linien die Taktfrequenz auf einen Bus pro halbe Stunde reduziert. Zudem werden an Sonn- und Feiertagen gar keine TICE-Busse mehr fahren.

Weniger Fahrgäste

Am Escher Busbahnhof geht es dieser Tage etwas ruhiger zu. Foto: Nicolas Anen/LW-Archiv

Die Anzahl an Fahrgäste sei in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen, erklärt TICE-Direktor Steve Arendt. Wurden am Dienstag vor 14 Tagen noch durchschnittlich 29,2 Personnen in den Bussen der Linie 1 gezählt, waren es am Dienstag vergangener Woche nur mehr 8,12. Gelenkbusse bleiben im Einsatz

„Am frühen Morgen und abends sind die Busse zwar nicht voll, aber es sitzen permanent noch Leute drin. Putzkräfte und Verkäufer aus Supermärkten oder noch Personal aus dem Krankenhaus“, sagt er.

Deshalb wolle man den Betrieb nicht ganz einstellen. Auch wenn die Busse potenzielle Ansteckungsorte sind. „Die Busse werden bei jedem Fahrerwechsel geputzt, vor allem im Bereich beim Fahrer“, sagt Steve Arendt noch. Garantieren, dass jeder Griff ständig sauber sei, könne man aber nicht.

Gelenkbusse bleiben im Einsatz

Die Gelenkbusse des TICE bleiben weiterhin im Einsatz. Foto: Lex Kleren

Dies ist auch der Grund, warum trotz des Fahrgästeschwunds weiterhin Gelenkbusse im Einsatz sind. „Verschiedene kritisieren dies. Aber das soll es den Fahrgästen erlauben, genügend Raum zwischen ihnen zu behalten.“

Gesichtsmasken wurden bisher keine an die Fahrer verteilt, „weil sie eine Sicherheit vorgaukeln, die sie nicht geben“, so Arendt. Auf ihre Nachfrage, habe das Reinigungspersonal der Busse aber solche erhalten.

Von den 400 Busfahrern, die der TICE zählt habe eine „räsonable Anzahl“ Anspruch auf den Congé pour raisons familiales gemacht. Lediglich ein Fahrer musste bisher in Quarantäne. Dies weil ein Familienmitglied von ihm angesteckt war. Zudem müssen einige daheim bleiben, weil sie als Risikopersonen gelten.

(Noch) kein Personalmangel

Dennoch muss sich Steve Arendt, bisher jedenfalls, noch keine Sorgen, um Personalmangel machen. Denn mit der Taktreduzierung wird der Bedarf an Fahrern um 30 Prozent gesenkt.

Weitere Taktreduzierung erwägt

„Nicht auszuschließen ist, dass die TICE-Busse in einer zweiten Phase den Takt noch einmal senken und dann nur mehr einmal pro Stunde fahren“, erklärt Steve Arendt weiter. Das entspreche dann dem Fahrplan von Sonn- und Feiertagen.

Erst wolle man aber die Fahrgästezählungen von dieser Woche abwarten, erklärt der TICE-Direktor weiter.

Bus als Warteraum

Den Fahrern wird auch ein Bus zur Verfügung gestellt, der beim Escher Bahnhof geparkt wird. Er soll als zusätzlicher Warteraum für die Fahrer dienen, weil der bestehende Raum es wegen seiner Enge nicht erlaube, die notwendige Distanz zu garantieren.

Was das Personal beim Busdepot in Raemerich anbelangt, wurden sowohl die Mechaniker als die Tanker, die Busse auftanken, jeweils in drei Schichten aufgeteilt. Dies um zu verhindern, dass der gesamte Dienst in Quarantäne müsste, sollte sich eine Person anstecken.

Das administrative Personal verrichtet den Dienst größtenteils von zu Hause aus. „Ich möchte unserer Belegschaft ausdrücklich für ihren Einsatz danken“, betont Steve Arendt noch.

Auch weist er darauf hin, dass die Fahrpläne in der TICE-App, auf Tice.lu oder auf Mobilitéit.lu angepasst wurden.

