(na) - Der nächste Präsident des Gemeindesyndikats und Busbetreiber TICE könnte Pierre Mellina (CSV) heißen. Der aktuelle Präsident, Henri Hinterscheid (LSAP), wird nach dem Gang der Escher LSAP in die Opposition seinen Stuhl räumen müssen.



Auf Nachfrage bestätigte der Petinger Bürgermeister am Dienstag, dass er Kandidat für den Posten ist. Gleichzeitig stellt er aber auch Bedingungen, um den Posten gegebenenfalls anzunehmen.



Pünktlichkeit der TICE-Busse



So will er sich des Rückhalts der anderen Gemeindevertreter sicher sein, was seine Ideen angehen. Diese betreffen vor allem Verbesserungen in puncto Pünktlichkeit und Informationen an die Fahrgäste. In letzterem Punkt sei bereits Vorarbeit geleistet worden. Ein System mit Anzeigetafeln ist in Ausarbeitung.



„Ich bin seit 18 Jahren im TICE, seit sechs Jahren bin ich Vizepräsident“, betont er. Entsprechend wisse er, welche zusätzliche Last an Arbeit auf ihn zukommen würde.



Busflotte mit Durchschnittsalter von 4,5 Jahren



Auch für den Fahrkomfort will Pierre Mellina sich einsetzen: „Unser Ziel war, über eine Busflotte mit einem Durchschnittsalter von 4,5 Jahren zu verfügen. Das haben wir erreicht. Nun wollen wir das fortführen.“



In puncto Fahrplan seien unter ihm keine größeren Änderungen zu erwarten, wenn auch einzelne punktuelle Anpassungen nicht auszuschließen seien. Weiter ist er der Auffassung, dass der „Bus à haut niveau de service“ (BHNS), der im Gespräch ist, vom TICE betrieben werden sollte. Da dieser Superbus Petingen mit Düdelingen verbinden soll, werde er auf dem TICE-Gebiet eingesetzt.



Es wäre das erste Mal in der Nachkriegszeit, dass ein CSV-Vertreter den TICE-Präsidenten stellen würde. Dies nachdem die CSV in zahlreichen Gemeinden der Minetteregion bei den Gemeindewahlen zulegen konnte und nun in mehreren Syndikaten über eine Mehrheit verfügen wird.



Zu der Wahl dürfte es im Januar kommen. Dies nach dem Inkrafttreten der neuen TICE-Statuten gegen Jahresende.