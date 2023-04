Die Anlagen des Bussyndikats am Escher Boulevard Charles de Gaulle stoßen an ihre Grenzen. Am Donnerstag wurde eine Erweiterung eingeweiht.

In Esch

TICE-Busse haben neues Zuhause

Glenn SCHWALLER Die Anlagen des Bussyndikats am Escher Boulevard Charles de Gaulle stoßen an ihre Grenzen. Am Donnerstag wurde eine Erweiterung eingeweiht.

„Immer mehr Menschen fahren Bus, das bedeutet auch mehr Fahrer und mehr Fahrzeuge“, erklärt Mike Schoos, stellvertretender Direktor des TICE. Das kommunale Bussyndikat im Süden spürt diese Entwicklung, der Hauptsitz am Escher Boulevard Charles de Gaulle stößt mittlerweile an seine Grenzen. „Das Gelände wird langsam zu eng“, gab auch TICE-Präsident Pierre Mellina zu. Am Donnerstag wurde daher eine neue Busgarage samt Parkhaus in Betrieb genommen.

Das fast 100 Meter lange Gebäude, das am nördlichen Rand des Geländes neben der angrenzenden Tankstelle errichtet wurde, umfasst Stellplätze für 18 Busse im Erdgeschoss sowie 156 Parkplätze für Mitarbeiter auf den drei darüberliegenden Etagen. Über ein Jahr dauerten die Bauarbeiten, in deren Rahmen rund 150 Tonnen Stahl verarbeitet und fünf Kilometer Kabel verlegt wurden. Die Kosten belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro.

Mit der Fertigstellung des Hangars sowie des Parkhauses ist die Erweiterung des Geländes aber noch nicht abgeschlossen. Für rund zwei Millionen Euro wird die Werkstatt ausgebaut, für weitere 1,5 Millionen Euro sollen die Aufenthaltsräume des Buspersonals erweitert werden.

Auch wurden am Donnerstag 18 neue Busse vorgestellt, die in den vergangenen Monaten in die Flotte integriert wurden, davon 13 Biogas-Hybrid-Busse sowie fünf Diesel-Hybrid-Busse. Die Kosten der Neuanschaffungen belaufen sich auf 8,1 Millionen Euro.

TICE gibt es seit 1914 Das Gemeindesyndikat TICE wurde am 2. Juni 1914 gegründet und umfasst die neun Südgemeinden Esch, Schifflingen, Düdelingen, Rümelingen, Kayl-Tetingen, Differdingen, Sassenheim, Petingen und Käerjeng. Nicht weniger als 157 Busse bedienen die insgesamt 15 Linien des Bussyndikats, das 540 Mitarbeiter beschäftigt, davon 407 Fahrer.

