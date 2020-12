Weil mehr Busse für den Schülertransport her mussten, wurde im November die Fahrtfrequenz beim TICE an fünf Linien reduziert. Ab Montag wird diese Taktreduzierung an Werktagen wieder aufgehoben.

TICE: Ab Montag wieder im normalen Takt

Nicolas ANEN

Es hatte im November den einen oder anderen kalt erwischt. Busreisende warteten wie gewohnt an ihren Haltestellen. Nur, dass ihr TICE-Linienbus eine Viertelstunde später kam als üblich. Der Grund: Es mussten mehr Busse für den Schülertransport eingesetzt werden. Um dies stemmen zu können, wurde die Fahrfrequenz am 9. November auf fünf TICE-Linien – die 1, 2, 4, 5 und 7 – vom Viertelstunden- auf den Halbstundentakt reduziert. Ausgenommen die Spitzenstunden am Morgen, sprich bis 8.45 Uhr. Bald wieder normaler Takt auf allen Linien