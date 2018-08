Nicolas ANEN

Ein Tag kann reichen, um 14 Jahre Arbeit zunichte zu machen. So erlebte Patrick Siquier, Betreiber der abgebrannten Spektakelhalle Showtime, den 2. Juli. An dem Tag zerstörte ein Feuer zwei Veranstaltungslokale und zahlreiche Wohnungen in der Rue d'Audun in Esch.