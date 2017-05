(nas) - Für die Amerikanerin Flora Brewer-Hintgen wurde in dieser Woche ein lang gehegter Traum Realität: Nach vielen Jahren der Recherche kam sie nun zum ersten Mal nach Hostert in der Gemeinde Niederanven, in den Ort, aus dem ihre Vorfahren stammen.



Dort lernte sie denn auch mit Josiane Schmit-Sauber eine kleine Kusine und deren Ehepartner Fred kennen ...