(rc) - In einer Wohnung in der Rue de la Fontaine in Tetingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand.

Auslöser des Unglücks soll laut Feuerwehr ein brennender Adventskranz gewesen sein.

Es wurden keine Verletzten gemeldet. Die Familien, die sich zur Zeit des Brandes im Gebäude befanden, wurden rechtzeitig evakuiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Rümlingen, Kayl und Tetingen.