Nach über 2,1 Millionen Tests, ist am Mittwoch Schluss mit dem Large Scale Testing in seiner bisherigen Form.

Teststrategie ändert sich

Nur noch zwei Tage Gratis-PCR-Tests

Das Large Scale Testing (LST) soll nicht dazu dienen, Impfverweigerern die Möglichkeit zu geben, sich bei Bedarf gratis testen zu lassen, dies hatte Premier Xavier Bettel während einer Pressekonferenz am 1. September verlauten lassen. Inzwischen habe jeder Bürger in Luxemburg ein Impfangebot bekommen, demzufolge müssen Impfverweigerer ab Mitte September für die Kosten von Tests selber aufkommen, so der Regierungschef weiter. Dies gilt auch, wenn es darum geht, Covid-Check-Zertifikate zu aktualisieren. Aus diesem Grund wirdf das Large Scale Testing in seiner bisherigen Form ab Mittwoch Geschichte sein und PCR-Tests nicht mehr gratis angeboten werden.

PCR-Tests werden kostenpflichtig Im Kampf gegen die Pandemie setzt die Regierung weiter auf die Impfung und erhöht den Druck auf die Nicht-Geimpften.

Das LST funktionierte in Luxemburg während fast einem Jahr und war eingeführt worden, um durch eine breit aufgestellte Teststrategie Aufschluss über die Durchseuchung der Gesellschaft mit dem Corona-Virus geben und Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. Nicht weniger als 2,11 Millionen Tests wurden im Rahmen des LST gemacht und augewertet,

Fortan setzt man auf die Antikörper-Tests, bei denen den Testpersonen ein Tropfen Blut angenommen wird. Mit diesen Tests will die Regierung Aufschluss über die Resistenz der Bevölkerung gegen das Virus bekommen. Dies ist zum aktzuellen Zeitpunkt bedeutender, als die Infektionsraten.

"Panik ist fehl am Platz" Dr. Gérard Schockmel zur Wirksamkeit der Impfstoffe in einer vierten Welle. „Die aktuellen Impfstoffe schützen auch gegen Varianten", sagt der Infektiologe.

Das Laboratoire National de la Santé (LNS) in Düdelingen ist für die Antikörper-Teststrategie verantwortlich. Bislang wertete das LNS bereits die Ausbreitung der verschiedenen Virenvarianten in Luxemburg aus. Ab sofort konzentriert man sich also zudem auf die Zahl der Corona-Antikörper und damit die Resistenz der Bevölkerung gegen mögliche Infektionen.

Wie beim LST werden für die Antikörper-Tests nach bestimmten Kriterien Testpersonen ausgewählt und angeschrieben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Original-Artikel erschien auf der französischen Seite von wort.lu.









