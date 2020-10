Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Tests öffnet die Teststation im Laboratoire Nationale de Santé ausnahmsweise am Sonntag.

Teststation in Düdelingen am Sonntag geöffnet

(dho) - Am Sonntag kann sich in Düdelingen im Laboratoire National de Santé auf Corona getestet werden. Dies wurde RTL am Samstag vom Gesundheitsministerum mitgeteilt.

Wie RTL schreibt, sollte die Teststation erst Ende der Woche öffnen. Jedoch wurde die Entscheidung getroffen, sie aufgrund der hohen Nachfrage nach Tests bereits ausnahmsweise am Sonntag in Betrieb zu nehmen. Sie befindet sich an 1, Rue Louis Rech und wird von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Es ist kein Termin vorab nötig, eine ärztliche Verordnung ist aber vorzuzeigen.

Die Teststationen im Anbau der alten Nationalbibliothek in Kierchbierg und in Junglinster funktionieren nach dem gleichen Prinzip.



