Von Jacques Ganser



Die Experten der Umweltverwaltung haben im Laufe der europäischen Testkampagne 2016-2017 insgesamt 48 Spielartikel bei Importfirmen, Zuliefern und Geschäften sowie bei Online-Diensten erstanden. Die Untersuchungen wurden in Luxemburg von der Unite de substances chimiques et produits (USCP) durchgeführt. Dabei wurden 14 verschiedene Analysen an den jeweiligen Spielzeugartikel durchgeführt. Insgesamt wurden europaweit 255 Spielartikel auf diese Weise überprüft, in der Hauptsache Kunststoffpuppen, aufblasbares Spielzeug und Spielartikel fürs Bad.



Unter die Lupe genommen wurde prioritär die chemische Zusammensetzung, insbesondere wurde nach den Weichmachern Phtalate und Bisphenol A sowie nach chlorierten Paraffinstoffen gesucht. All diese Stoffe gelten langfristig als krebserregend und mutagen, also erbgutverändernd. Alles in allem zeigte nur ein einziger Badeartikel auffällige Werte, alle anderen überprüften Artikel erfüllten die Anforderungen. Die Ergebnisse wurden der ILNAS, der luxemburgischen Normalisierungs- und Qualitätsbehörde also, mitgeteilt.



Qualität hat sich verbessert

„Allgemein kann man sagen, dass die Qualität der Artikel sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, insbesondere was Importartikel aus Asien betrifft“, so Alex Wagener, Leiter der Unité de substances chimiques et produits.



Die Spielzeugartikel unterliegen verschiedenen europäischen Bestimmungen. Diese sollen die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor Fremdstoffen schützen. Häufig angetroffene Problemstoffe in Spielzeug sind Weichmacher in Puppen, Nitrosamine in Luftballons oder hohe Bleiwerte in Farbstoffen.



Allgemein sollte man beim Kauf von Spielzeug auf Prüfsiegel einer unabhängigen Einrichtung wie beispielsweise TÜV Rheinland achten. Die CE-Kennzeichnung reicht nicht aus, weil sich der Hersteller damit selbst bescheinigt, die EU-Auflagen zu erfüllen. Zudem sollte man seinen Sinnen trauen: Stark riechendes Spielzeug kann gefährliche Ausgasungen enthalten, Weichmacher erkennt man an glänzenden, speckigen Oberflächen. Aber eben auch nicht immer. Spielzeug, an dem die Farbe abblättert oder sich der Geruch sich verändert, hat ohnehin nichts mehr in Kinderhänden verloren.