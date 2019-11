Testphase für Straßenradar in Vorbereitung

Die Testphase des Tracking-Radars zwischen Gonderingen und Waldhof beginnt in den kommenden Wochen.

In Kürze dürfen die vier Radarsäulen auf der Echternacher Landstraße zeigen, was in ihnen steckt. In der ersten Jahreshälfte wurden die bestehenden Radarsäulen bei Waldhof und Gonderingen verdoppelt und zu Luxemburgs erstem Streckenradar ausgebaut.

Im Juli waren die technischen Arbeiten abgeschlossen und nun stehen am Anfang und Ende des 4,2 Kilometer langen Straßenabschnitts jeweils zwei Säulen, immer im Abstand von rund zehn Metern ...