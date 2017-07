(ml) - Noch vor Jahresende soll die Tram durch Luxemburg-Stadt fahren und den Verkehr in der Hauptstadt entlasten. Die Gleise, die derzeit verlegt werden, zieren zunehmend das Stadtbild. Der erste Streckenabschnitt wird am 10. Dezember in Betrieb genommen. In einer ersten Phase fährt die Straßenbahn von den Luxexpo-Hallen bis zur Roten Brücke, unter Umständen sogar bis zum Großen Theater.



Kommende Woche steht eine Premiere an: Am Mittwoch soll die Tram erstmals das Depot für eine Probefahrt über die Avenue John F.Kennedy verlassen. Dies verkündete DP-Generalsekretär Marc Ruppert am Mittwochabend per Twitter. Luxtram-Generaldirektor André Von Der Marck hat die Ankündigung gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigt.



Ab nächste Mettwoch fiert deen 1ten Tram an der Testphase. Deemno oppassen..an sëch freeën op den defintiven Start! pic.twitter.com/RpkM5eyTz3 — Marc Ruppert (@RuppertMarc) July 5, 2017





Den Tram mécht seng 1t Schrëtt. Start vun der Testphase! Nächste Mëttwoch 1t Sortie op de Avenue John F. Kennedy virgesinn. — Marc Ruppert (@RuppertMarc) July 5, 2017

Die Testphase war seit geraumer Zeit vom Nachhaltigkeitsministerium angekündigt worden, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen. Inzwischen steht fest, dass die Tram am 12. Juli zwischen 9:00 und 10:00 Uhr erstmals das Depot verlassen wird. Schaulustige dürfen Zeugen der Probefahrt sein."Wir werden keine Einladungen verschicken", scherzt André Von der Marck. Diejenigen, die jedoch gerade vor Ort seien, könnten die Fahrt verfolgen, falls sie dies wünschen. "Die Tram wird nicht vor den neugierigen Blicken abgeschirmt, gleichzeitig werden wir aber kein Spektakel veranstalten", stellt der Generaldirektor von Luxtram klar.

Erste Probefahrt im Schritttempo



Am Wochenende werden die ersten Plakate aufgehängt, um die Öffentlichkeit über den Beginn der Testphase zu informieren. Die erste Fahrt erfolgt im Schritttempo. Die Testläufe mit verschiedenen Arten von Prüfständen werden bis zum 10. Dezember andauern. Dabei wird das Tempo kontinuierlich erhöht. Vor der Inbetriebnahme werden keine Passagiere an Bord sein, betont Von der Marck. Ab November wird die sogenannte "Marche à blanc" eingeläutet, d.h. es wird ein Normalbetrieb unter realen Bedingungen simuliert.



Zum jetzigen Zeitpunkt haben bereits sechs der insgesamt 30 Fahrer einen Arbeitsvertrag mit Luxtram abgeschlossen. Die restlichen Verträge werden kommende Woche unterzeichnet. Der Großteil der Fahrer wird Ende August ihren Dienst antreten. Sie werden im Oktober akkreditiert. Ihre fünfwöchige Ausbildung erstreckt sich von Ende August bis Anfang Oktober. Nähere Einzelheiten werden am kommenden Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet.



