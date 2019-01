Tesla weiß, wenn Luxemburger Polizei aufs Gas drückt

Der US-Hersteller Tesla kann die zwei Elektroflitzer der Polizei per Fernzugriff zu jeder Zeit orten – Minister François Bausch sieht jedoch kein datenschutzrechtliches Problem.

(jt) - Seit Ende April 2018 fährt die Luxemburger Verkehrspolizei mit zwei Tesla-Elektroboliden auf Patrouille. Der Abgeordnete der Piraten, Sven Clement, meldet jetzt datenschutzrechtliche Bedenken in Zusammenhang mit den beiden Dienstfahrzeugen an.

In einer kürzlich eingebrachten parlamentarischen Anfrage an den Minister für Innere Sicherheit verweist Clement darauf, dass die Polizei in Basel ihre teuer angeschafften Tesla X 100D derzeit nicht einsetzen könne ...