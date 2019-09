Tempo-90-Testphase geht in die zweite Runde

Die im Mai angekündigte Testphase für eine Tempo-90-Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn A1 und A6 geht in die zweite Runde.

Sarah CAMES Die im Mai angekündigte Testphase für eine Tempo-90-Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn A1 und A6 geht in die zweite Runde.

Zwischen 6.15 Uhr und 9.15 Uhr wird die Maximalgeschwindigkeit auf den beiden Autobahnen von 130 km/h auf 90 km/h heruntergesetzt. Die Regelung gilt für die Strecke zwischen der belgisch-luxemburgischen Grenze (A6) bis zur Ausfahrt Kirchberg (A1). Die Maßnahme soll den Verkehrsfluss zu Stoßzeiten verbessern.

Vom 6. Juni bis zum 12. Juli fand bereits eine erste Testphase statt, in den Sommerferien wurde sie jedoch ausgesetzt. Die zweite Testphase wird bis zu den Weihnachtsferien laufen. An Feiertagen und in den Schulferien gilt jedoch wie gewohnt Tempo 130.

Laut Pressemitteilung der Regierung hat sich die erste Testphase bereits als sehr ermutigend herausgestellt, weshalb die Maßnahme nun auch verlängert wird. Der Verkehr sei bei Tempo 90 flüssiger gewesen, da Fahrer nicht so häufig stark abbremsen und weniger die Fahrbahn wechseln mussten. Dies hätte in der ersten Testphase bereits Fahrtzeiten verkürzt und Unfälle reduziert.

Bis zu den Weihnachtsferien sollen nun weitere Daten gesammelt werden. Ein erster Bericht soll Anfang 2020 vorgestellt werden.