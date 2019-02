Eigentlich soll der Winter noch bis Ende März dauern: Das Wetter lässt aber bei manch einem Frühlingsgefühle aufkommen. Am Mittwoch wurde nun ein neuer Rekordwert gemessen.

Temperaturrekord für Februar geknackt

Eigentlich soll der Winter noch bis Ende März dauern: Das Wetter lässt aber bei manch einem Frühlingsgefühle aufkommen. Am Mittwoch wurde nun ein neuer Rekordwert gemessen.

(m.r.) - Rund 19 Grad herrschen am Mittwochnachmittag dem nationalen Wetterdienst zufolge am Flughafen Findel. Damit wurde der Wetterrekord von 18,2 Grad für den Monat Februar aus dem Jahr 1960 gebrochen. Der genaue Tageshöchstwert ist bislang aber noch nicht bekannt. Bereits am Dienstag lagen die Temperaturen mit 18,1 Grad Celsius im Rekordbereich.

Wetterbilanz 2018: Ein Sommer ohne Ende Wer sich später einmal an das Wetter im Jahr 2018 erinnern wird, der wird wohl vor allem an einen überdurchschnittlich warmen und trockenen Sommer denken. Ein Rückblick auf 365 heiße und kältere Tage im Schnelldurchlauf.

Ab Donnerstag soll es wieder kühler werden. Meteolux zufolge ist in den kommenden Tagen auch mit Niederschlag zu rechnen.