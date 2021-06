In den kommenden Tagen zeigt sich der Sommer von seiner sonnigsten Seite - die Temperaturen steigen für kurze Zeit.

Temperaturen über 30 Grad

Hitzewarnung am Dienstag für den Süden des Landes

(jwi) - Ab Dienstagnachmittag steigen die Temperaturen im Süden von Luxemburg auf knapp 30 Grad. Aus diesem Grund gilt für diesen Teil des Landes zwischen 14 Uhr und 20 Uhr eine Hitzewarnung, so die nationale Wetterbehörde Meteolux.

Am Mittwoch weitet sich die Alerte Jaune dann auf das gesamte Großherzogtum aus. Dann werden die Werte im Süden des Landes sogar die 30-Grad-Marke übertreffen. Am wärmsten werde es an der Mosel und im Alzettetal zwischen der Hauptstadt und Mersch, wie eine Onlinekarte von Kachelmannwetter.com zeigt. Mehr als 11 Sonnenstunden bei ein paar kleinen Wolken sind am Mittwoch möglich.

Das bedeutet, dass besonders ältere und kranke Menschen bzw. solche, die Medikamente zu sich nehmen, mit gesundheitlichen Problemen oder einer Dehydrierung rechnen sollten und entsprechende Vorbeugemaßnahmen beachten sollten: Genügend trinken und zwischen 11 Uhr und 21 Uhr im Haus bleiben. Zudem sollte leichte Kleidung getragen werden und auf sportliche Aktivitäten verzichtet werden.

Auch am Donnerstag bleibt es heiß und sonnig. Danach wird es allerdings wieder jeden Tag etwas kühler. Auch kleinere Regenschauern sind am Wochenende möglich, heißt es derzeit.

