Temmels (D): Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Zwei Arbeiter wurden bei einem Erdrutsch auf einer Baustelle in Temmels verschüttet. Sie mussten mit teils lebensgefährlichen Verletzungen ins Kankenhaus gebracht werden.

(ots) - Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall in Temmels. Nach ersten Ermittlungen war ein Bauarbeiter damit beschäftigt einen Graben für den Anschluss von Entsorgungsleitungen an die Kanalisation auszuheben. Während ein Mann in der Grube stand, kam ein weiterer Arbeiter hinzu, um diesem Werkzeug zu reichen. Dabei sackte das Erdreich neben der Baugrube ab und der oben stehende Arbeiter fiel in die Grube. Durch nachbrechendes Erdreich wurden beide verschüttet.





Von anderen Arbeitern konnten die Personen befreit werden. Sie wurden verletzt in Krankenhäuser nach Trier verbracht. Einer der Arbeiter erlitt nach ersten Angaben mögliche lebensgefährliche Verletzungen. Im Einsatz war auch die Air Rescue aus Luxemburg. Die Kriminalpolizei Saarburg und die Gewerbeaufsicht Trier haben die Ermittlungen aufgenommen.