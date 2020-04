Das Erzbistum hat ab Freitag eine Hotline für Menschen mit Glaubensfragen freigeschaltet. Sie richtet sich an Menschen aller Glaubensrichtungen.

Telefonseelsorge in schweren Zeiten

(TJ) - Unter der Telefonnummer 28 80 87 bietet die katholische Kirche ab sofort zwischen 15 und 21 Uhr täglich einen Seelsorgedienst an. Der Dienst richtet sich an Menschen allen Alters und jedweder Glaubenszugehörigkeit. Auch Ungläubige sind herzlich eingeladen, den Dienst bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. In einem Schreiben wird unterstrichen, dass der Dienst weder von Psychologen, noch von Seelsorgern gewährleistet wird, allerdings seien die Ansprechpartner äußerst motiviert und kompetent , mit den Anrufern über Glaubensfragen zu diskutieren oder einfach nur zuzuhören.

Es besteht auch die Möglichkeit, den Dienst per Email zu beanspruchen: mailseelsorge@cathol.lu. Hier können Sie deutsch, luxemburgisch, französisch, englisch, portugiesisch, polnisch, litauisch und italienisch schreiben.

