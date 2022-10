Die Erneuerung der Bowstring-Brücke wird am kommenden Wochenende und darüber hinaus für Verkehrsbehinderungen auf der A13 sorgen.

Arbeiten an der Autobahnbrücke Schifflingen

Teilstück der A13 am Wochenende gesperrt

Die Erneuerung der Bowstring-Brücke wird am kommenden Wochenende und darüber hinaus für Verkehrsbehinderungen auf der A13 sorgen.

(SH) - Die Arbeiten an der Bowstring-Brücke bei Schifflingen auf der Autobahn A13 gehen in die nächste Runde. Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, wird es deshalb in den kommenden Tagen und Monaten zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Am kommenden Wochenende wird die A13 zwischen dem Zubringer Esch und dem Bettemburger Kreuz von Freitag 21 Uhr bis Montag 6 Uhr demnach in beiden Richtungen gesperrt bleiben. Das gilt auch für folgende Auffahrten: Esch aus Richtung A4 kommend, Foetz in Richtung A13 (Schengen), Schifflingen vom CR169 in Richtung A13 (Schengen), Kayl vom CR 165 in Richtung A13, Büringen von der N31 in Richtung A13 (Petingen), Bettemburg von der A3 und A13 in Richtung Petingen, Bettemburg von der A3 aus Richtung Metz zur A13 Richtung Schengen. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

Von kommendem Montag an und bis zum Sommer 2023 wird der Verkehr unterdessen auf dem Teilstück der A13 zwischen Kayl und Schifflingen im Bidirektional-Modus verlaufen. In Richtung Petingen stehen den Fahrern zwei Spuren zur Verfügung, in Richtung Schengen eine. Die Maximalgeschwindigkeit wird während der Dauer der Arbeiten auf 70 km/h begrenzt sein.

