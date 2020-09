Am Wochenende wird die A13 zwischen dem Kreisverkehr Biff und dem Verteiler Sassenheim in Richtung Esch für den Verkehr gesperrt sein. Auch auf der A6 gibt es eine Baustelle.

Teilsperrung der Autobahnen A13 und A6 am Wochenende

Rosa CLEMENTE Am Wochenende wird die A13 zwischen dem Kreisverkehr Biff und dem Verteiler Sassenheim in Richtung Esch für den Verkehr gesperrt sein. Auch auf der A6 gibt es eine Baustelle.

Autofahrer sollten, bevor sie sich am Wochenende auf den Weg machen, wohl besser einmal ihr GPS-Gerät auspacken. Denn: Gleich an zwei Autobahnstrecken wird an diesem Wochenende gearbeitet. Das teilte am Dienstag die Straßenbauverwaltung mit. Verkehrsteilnehmer können also mit reichlich Stau rechnen.

Ein Teil der Autobahn A13 wird nämlich über das gesamte Wochenende hin gesperrt sein. Betroffen ist der Streckenabschnitt in Richtung Esch-Lankelz, zwischen dem Kreisverkehr Biff (Niederkerschen) und dem Verteiler Sassenheim. Dort wird ein neuer Belag gelegt. Demnach wird zwischen Freitag 20 Uhr und Montag 6 Uhr dieser Teil der A13 für den Verkehr gesperrt werden.

Wegen der Baustelle werden außerdem noch der Tunnel Biff zwischen der N31 und der A13 gesperrt sowie die beiden Autobahnauffahrten: von der N31B in Richtung A13 und vom Kreisverkehr Biff in Richtung A13. Entsprechende Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert.

Baumfällarbeiten an der A6

Und auch auf der A6 ist am Wochenende Geduld gefragt. Am Sonntag werden nämlich entlang der Autobahn, auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Verteiler Mamer und Verteiler Bridel, Bäume gefällt. Demnach muss auch an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen der Verkehr umgeleitet werden.

Die Sperrung erfolgt laut der Straßenbauverwaltung am Sonntag von 8 Uhr bis circa 18 Uhr. Betroffenen sind die Auf- und Ausfahrten Mamer und Bridel sowie der Streckenabschnitt dazwischen - und zwar in beide Richtungen.



Um Stau zu vermeiden, sollen beide Autobahnstrecken weiträumig umfahren werden. Die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert. Alle weiteren Infos zu den beiden Baustellen sind zu finden auf www.cita.lu.



