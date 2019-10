Das ehemalige Amazon-Bürogebäude in Rives de Clausen soll im kommenden Jahr vom Bildungsministerium übernommen werden.

Teile des Bildungsministeriums ziehen nach Clausen

(Jmh/mth) - Für den knapp 10.000 Quadratmeter großen, ehemaligen Sitz des US-Internetgiganten Amazon in den "Rives de Clausen" hat sich ein Nachmieter gefunden, wie das Onlineportal "Luxembourg Times" meldet.

Nachdem die Amazon-Angestellten seit September endgültig in drei verschiedene Gebäude in Kirchberg umgezogen sind, sollen sich im kommenden Jahr Teile des Bildungsministeriums in Clausen einrichten.

Die rund 2.250 Angestellten von Amazon sind im September endgültig von Clausen nach Kirchberg umgezogen. Photo: Marc Wilwert

Das Gebäude gehört dem Immobilienunternehmen M Immobilier, das den Standort "Rives de Clausen" besitzt und betreibt.

Das Bildungsministerium soll rund 8.000 Quadratmeter beziehen, die restliche Fläche wird von Microsoft, beziehungsweise dessen Subunternehmen Skype, genutzt.

Welche Dienststellen des Ministeriums nach Clausen umziehen, ist derzeit nicht bekannt, wie die Sprecherin des Ministeriums, Myriam Bamberg, auf Nachfrage erklärte: "Diese Entscheidung hängt unter anderem vom Raumnutzungskonzept ab, das derzeit ausgearbeitet wird."