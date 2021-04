Derzeit sind 15 Insassen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Kontakte zu Personen außerhalb des Gefängnisses werden reduziert.

Teil-Lockdown in der Schrassiger Haftanstalt

(SH) - Wegen eines Anstiegs der Infizierungen mit dem Corona-Virus in der Haftanstalt in Schrassig hat die Gefängnisverwaltung in Absprache mit dem Justizministerium einen Teil-Lockdown eingeführt.

Ziel sei es, mögliche Infektionsquellen zu vermeiden, heißt es in einer Mitteilung. Die Kontakte der Insassen mit Personen außerhalb des Gefängnisses werden demnach weiter eingeschränkt, ohne aber die Familienbesuche zu verbieten.

15 positive Fälle

Derzeit seien 15 Insassen aus unterschiedlichen Blocks mit dem Corona-Virus infiziert. Sie seien asymptomatisch oder verspürten nur sehr leichte Symptome, heißt es weiter. Im Falle einer bestätigten Infizierung werden die Insassen für eine Dauer von Minimum zehn Tagen in einen Bereich verlegt, in dem sich nur Personen mit Covid-19 befinden. Alle Gefangenen, die mit einer positiv getesteten Person in Kontakt waren, wurden unterdessen in Quarantäne gesetzt und haben die Möglichkeit, einen PCR-Test durchführen zu lassen.

Um die sanitäre Sicherheit zu gewähren, sollen künftig auch systematisch Schnelltests zum Einsatz kommen. Zudem soll es in Kürze zu einer Testserie des Typs Large Scale bei den Gefangenen und dem Personal kommen.

Wie die Gefängnisverwaltung betont, habe man die sanitäre Situation unter Kontrolle und verfüge über die nötigen operativen Reserven im Falle einer Verschlimmerung der Situation. Der Teil-Lockdown soll vorerst 14 Tage andauern. In dieser Zeit überwache man die Situation.

