Der Eingang des Hauptbahnhofes in Luxemburg wurde am Sonntagnachmittag gesperrt, weil der Arm einer Statue aus 30 Meter Höhe auf den Vorplatz gefallen war.

Teil einer Statue auf Bahnhofsvorplatz gefallen

(na) - Passagiere, die am Sonntagnachmittag den Zug in Luxemburg nehmen mussten, konnten nicht durch den Haupteingang in den Bahnhof. Dies weil sich der Arm von einer Statue, in 30 Metern Höhe vom Bahnhofsgebäude gelöst hatte und auf den Vorplatz gefallen war. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden, wie Fernand Blau von der CFL bestätigte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich unterhalb der Statue, die sich über dem Haupteingang befindet, gesperrt.

Diese Sperrung wird erst einmal bis Montagmorgen bestehen bleiben. Dann wird untersucht, ob noch Gefahr von der Statue ausgeht. Da diese sich aber in etwa 30 Metern Höhe befindet, dürfte dies keine einfache Aufgabe sein.

Sperrung am Montagmorgen



Der Bahnhof verfüge aber über genügend Eingänge, so Fernand Blau. Wohl werde es am Montagmorgen während der Spitzenstunde "etwas enger zugehen" als sonst. Einen Einfluss auf den Zugverkehr dürfte dieser Zwischenfall aber nicht haben.

Wen oder was die Statue darstellt wurde nicht überliefert, nur so viel, es ist eine Frauenfigur.