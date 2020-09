Wegen eines technischen Vorfalls musste eine Bombardier Q400 nach Dänemark umgeleitet werden.

Technisches Problem - Flug von Luxair umgeleitet

(TJ) - Ein Flugzeug vom Typ Bombardier Q400 der Luxair musste am Mittwochnachmittag wegen eines technischen Vorfalls umgeleitet werden. Der Kommandant vom Flug LG5782 bemerkte auf dem Weg von Stockholm nach Luxemburg eine Anomalie und entschloss sich, aus Sicherheitsgründen in Kopenhagen zu landen.

Die Landung in Kopenhagen erfolgte ohne weitere Probleme und die 29 Passagiere werden am Flughafen der dänischen Hauptstadt betreut. Sie sollen am Mittwochabend mit einer anderen Maschine nach Luxemburg gebracht werden. Die Ersatzmaschine wird um 22.20 Uhr in Findel erwartet.

