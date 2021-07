Über die Internetseite von Meteolux kann man sich derzeit nicht über aktuelle Wetterwarnungen informieren. Eine Lösung ist noch nicht absehbar.

Technische Probleme

Meteolux-Webseite bereits seit Freitag nicht erreichbar

Sarah CAMES Über die Internetseite von Meteolux kann man sich derzeit nicht über aktuelle Wetterwarnungen informieren. Eine Lösung ist noch nicht absehbar.

Wie wichtig rechtzeitige Warnungen bei gefährlichen Wetterlagen sind, hat sich vor etwa anderthalb Wochen erneut gezeigt, als über Luxemburg, Deutschland und Belgien heftige Gewitter losbrachen. Zahlreiche Orte wurden von dem schweren Hochwasser getroffen. In Deutschland starben nach letzten Angaben mindestens 216 Menschen, alleine 132 davon im Kreis Ahrweiler. In Belgien gibt es Stand Montag mindestens 37 Tote zu beklagen.

In Luxemburg gab es keine Todesopfer - und dennoch geriet das nationale Warnsystem nach der Flutkatastrophe in die Kritik. Die Warnungen seien nicht bei den Bürgern angekommen, so Umweltwissenschaftler Jeff Da Costa im LW-Interview: „Es ist nicht an den Bürgern nach Warnungen zu suchen. Die Regierung hat dafür zu sorgen, dass die Warnungen alle ohne Ausnahme erreichen.“

Am Wochenende musste die staatliche Wetteragentur Meteolux erneut vor drohendem Hochwasser warnen. Nach weiteren Unwettern stiegen die Pegel am Samstag vor allem in Hesperingen und im Pfaffenthal wieder an. Doch eines der wichtigsten Werkzeuge im Warnkoffer der Wetteragentur fehlte zu diesem Zeitpunkt: Bereits seit mindestens Freitagmorgen, 7 Uhr, ist die Webseite von Meteolux nicht mehr zu erreichen, wie Adnan Céman, Chef du Service Météorologique, am Montagmorgen auf Nachfrage bestätigt. Grund seien technische Probleme der Internet-Hostingfirma von Meteolux.

Wann genau die Webseite, auf der unter anderem vor gefährlichen Wetterlagen gewarnt wird, wieder online sein wird, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Meteolux habe das ganze Wochenende im Kontakt zu der Firma gestanden und suche nun nach Alternativen, um die Seite so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen.

„Leider können wir uns nicht aussuchen, wann die Seite ausfällt. Der Ausfall war nicht geplant“, erklärt Cénan. Wer sich bei Meteolux angemeldet hat, bekommt allerdings weiterhin zweimal pro Tag die wichtigsten Wettermeldungen im Meteolux-Newsletter. „Es stimmt, dass unsere Warnungen nun auf indirektem Weg ankommen. Aber wie bereits gesagt versuchen wir, das Problem schnellstmöglich zu lösen.“

Doch wo können sich Bürger denn nun informieren? Laut Céman gibt es drei Möglichkeiten: Zum einen informieren die Medien bei Warnungen der Stufe Orange und Rot. Außerdem kann man sich für den Meteolux-Newsletter auch trotz der Probleme auf der Webseite weiterhin unter der E-Mail-Adresse info@meteo.public.lu anmelden. Zudem gibt es noch die Webseite www.meteoalarm.org in der die aktuellen Warnstufen für Europa und auch Luxemburg angegeben sind. Aktuell gibt es für den Raum Luxemburg keine Wetterwarnungen.

