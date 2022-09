In der Atomzentrale kam es am vergangenen Mittwoch zu einem meldepflichtigen Störfall.

Cattenom

Techniker verwechseln Filter

Teddy JAANS In der Atomzentrale kam es am vergangenen Mittwoch zu einem meldepflichtigen Störfall.

(TJ) - Die Atomzentrale in Cattenom musste am vergangenen Mittwoch der französischen Nuklearschutzbehörde einen Zwischenfall der Stufe 1 melden, der auf einer Verwechslung beruht. Techniker wollten ein Ventil in einem Gebäude an der Mosel überprüfen. Dieses Ventil steuert den Frischwasserfilter, mit dem aus der Mosel Wasser entnommen wird und ist Einheit 1 zugeordnet, die derzeit außer Betrieb ist und mit neuem Brennstoff befüllt wird

Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Techniker aber, dass man am Filter von Einheit 2 - die derzeit am Netz ist - arbeitete. Durch diese Arbeiten hätte man gegebenenfalls einige Kühlfunktionen nicht abrufen können.

EDF bestätigt Anzeichen von Korrosion in Cattenom Der Betreiber EDF hat mitgeteilt, dass es in Cattenom und drei anderen französischen Atomreaktoren Anzeichen von Korrosion gegeben habe.

Für diesen Fall sehen die Vorschriften vor, dass innerhalb von acht Stunden die Funktion aller Systeme wieder hergestellt werden muss. Die Arbeiten beanspruchten im vorliegenden Fall 54 Minuten mehr als erlaubt, weshalb der Vorfall als Zwischenfall der Stufe 1 gemeldet werden musste. Zu keinem Moment habe eine reale Gefahr bestanden, so der Betreiber weiter, Ersatzfilter hätten zu jedem Moment bereitgestanden.

Die Skala der französischen Nuklearschutzbehörde INES reicht von 1 (Anomalie) bis 7 (schwerer Unfall mit Strahlenbelastung der Umwelt).



