Von Jean-Paul Schneider

Festliches Glockengeläut verkündete gestern kurz vor 16.30 Uhr den Auftakt des feierlichen Te Deum in der Kathedrale von Luxemburg, das seit jeher zum offiziellen Programm des Nationalfeiertages im Großherzogtum gehört. Das großherzogliche Paar war in Begleitung von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie sowie von Hofmarschall Lucien Weiler, Flügeladjutant Lieutenant-Colonel Pascal Pütz und Hofaumônier François Muller. Großherzogin Maria Teresa trug einen eleganten Sommermantel in Purpurrot mit farblich passenden Accessoires.

In seinem Grußwort wies Erzbischof Jean-Claude Hollerich auf das interreligiöse Gebet hin, das von Großrabbiner Alain Nacache für die jüdische Gemeinschaft in Luxemburg, von Mustapha Turki, Imam der Vereinigung „Le Juste Milieu“ in Bonneweg, und von Karl Georg Marhoffer, Titularpastor der Reformierten protestantischen Kirche in Luxemburg, gesprochen wurde. Die Religionen stünden nicht im Krieg miteinander, so der Oberhirte der katholischen Kirche in Luxemburg, sie inspirierten sich vielmehr von derselben Quelle der Liebe, die Gott sei.

Der Erzbischof von Luxemburg war umgeben von Generalvikar Léon Wagener, Dompfarrer Tom Kerger, Armeeaumônier Nicolas Wenner, Zeremoniar Jean-Pierre Reiners und dem Abt von Clerf, Dom Michel Jorrot OSB.

Für Frieden und Gerechtigkeit

Das Thema „Terror in Europa“ prägte die Homilie von Erzbischof Hollerich, der das Morden im Namen Gottes als Blasphemie darstellte. Die neue Herausforderung der Gesellschaft sei es, im Frieden miteinander zu leben. Dafür brauche es aber Respekt, Zusammenhalt und eine neue Identität, die sich für Gerechtigkeit stark macht. Denn ohne Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, gebe es auch keinen Frieden in Europa, mahnte der Vorsteher der Lokalkirche.

Das hochkarätige kirchenmusikalische Programm, mit dem die „Maîtrise“ der Kathedrale, die Trompeter Max Asselborn und Michel Berns sowie die Posaunisten Claude Origer und Marc Harles um Domchorregens Marc Dostert mit großem Können und viel Engagement aufwarteten, begann mit „Nun danket alle Gott“ von Johann Pachelbel, dies anlässlich von 500 Jahre Reformation. Das gesamte Programm wurde übrigens von den Mitgliedern der großherzoglichen Familie mit Sammlung und Aufmerksamkeit verfolgt.

„Unissons maintenant nos cœurs à l'intercession solennelle de l'Eglise pour Notre Grand-Duc Henri et pour tous les membres de la Famille Grand-Ducale“, hieß es vor dem feierlichen „Domine, salvum fac magnum ducem nostrum Henricum“ von Julien Hofmann, bevor Mitglieder der Militärmusik die „Sonnerie nationale“ von Fernand Mertens erklingen ließen.

Es folgte jener gregorianische Gesang, welcher der kirchlichen Feierstunde am Nationalfeiertag den Namen gibt: „Te Deum laudamus“ – „Dich, Gott, loben wir“, mit dem mehrstimmigen, grandiosen „In te Domine speravit“ von Domenico Cardinal Bartolucci als Abschluss. In die Luxemburger Nationalhymne „Ons Heemecht“, die Michel Lentz schrieb, die von J.-A. Zinnen vertont wurde und die 1993, im 100. Todesjahr ihres Autors, ein legales Statut und einen gesetzlichen Schutz erhielt, stimmten am Schluss der erhebenden Feierstunde alle ein, denen jener Flecken Erde, den wir Luxemburger stolz „Heimat“ nennen, ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Mit einer Toccata aus der Suite, Opus 5, von Maurice Duruflé ließ Domorganist Paul Breisch die würdige Feierstunde ausklingen.