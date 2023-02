In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein besonderes Fettnäpfchen.

Gazettchen

Taxifahrerin wider Willen

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein besonderes Fettnäpfchen.

Häufiger kommt es vor, dass ich mich selbst in Situationen begebe, in denen andere vor Scham im Boden versinken würden. Ich aber habe mich an mein Schicksal gewöhnt.

Vor einigen Wochen hatte ich einen Termin. Da dieser ein wenig ab vom Schuss stattfand, beschlossen eine Arbeitskollegin und ich gemeinsam zu fahren. Schließlich macht eine Autofahrt „dem Honn hannen“ gemeinsam mehr Spaß. Neben den regelmäßigen Fettnäpfchen, in die ich mich stürze, bin ich eine notorische Zuspätkommende. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit, röchelnd nach Luft zu schnappen, weil ich wieder einmal irgendwo hinrennen muss. Vorwiegend ist dies der Fall, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte.

Genauso irritiert wie ich ins Auto reinschaute, schaute sie auch hinaus.

Entgegen meiner schlechten Angewohnheit stand ich jedoch an jenem kühlen Wintermorgen pünktlich um 8.55 Uhr vor der Haustür, bei der ich um 9 Uhr abgeholt werden sollte. Das Auto kannte ich nicht. Also blickte ich wie ein junger Labrador erwartungsvoll in jedes Auto, das vorbeiratterte. Freudig erspähte ich einen Wagen, der zehn Meter entfernt zum Stehen kam. Winkend ging ich auf das Auto zu und wollte einsteigen. Das Fenster ging runter und hinter dem Steuer kam nicht meine Arbeitskollegin, sondern eine fremde Frau zum Vorschein.

Genauso irritiert wie ich ins Auto reinschaute, schaute sie auch hinaus. Dann mussten wir beide lachen. Die Türklinke ließ ich dann in dem Zuge auch los, schließlich war das ja nicht mein Taxidienst. Dennoch wurde mir angeboten, mich ein Stück mitzunehmen. Dankend lehnte ich ab, denn just in dem Moment schoss meine Arbeitskollegin um die Kurve, um mich einzusammeln.

