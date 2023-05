Zur 55. Pilgerfahrt zu Unserer Lieben Frau von Fatima pilgern Abertausende zum Heiligtum. Die Gläubigen sind dabei im Glauben und in der Geselligkeit vereint.

Fatima-Wallfahrt

Tausende Gläubige kommen zur Fatima-Wallfahrt nach Wiltz

Nadine SCHARTZ Zur 55. Pilgerfahrt zu Unserer Lieben Frau von Fatima pilgern Abertausende zum Heiligtum. Die Gläubigen sind dabei im Glauben und in der Geselligkeit vereint.

Für tausende Gläubige aus dem Großherzogtum ist Christi-Himmelfahrt ein Tag, den sie lange im Voraus mit Rot in ihrem Kalender markieren. Findet an diesem Tag doch die Fatima-Wallfahrt in Wiltz statt. So säumten auch an diesem Donnerstag unzählige Pilger – darunter die Mehrheit aus der portugiesischen Gemeinschaft – die Gassen in Niederwiltz, um am Prozessionszug mit Gesang und Gebet zum Heiligtum Unserer Lieben Frau von Fatima auf die Anhöhe „op Baessent“ zu ziehen.

48 Auch in diesem Jahr zog die Fatima-Wallfahrt wieder Tausende Menschen nach Wiltz. Foto: Carlo Nilles

Die Wallfahrt in Luxemburg geht zurück auf den 23. Mai 1968. Damals fand die erste offizielle Pilgerfahrt der Familien von portugiesischen Gastarbeitern zum Heiligtum in Wiltz statt. Seitdem findet die diözesane Wallfahrt jedes Jahr an Christi Himmelfahrt statt. Am 11. Mai 1972 schenkte der damalige Erzbischof, Mgr. Jean Hengen, der Pfarrei Niederwiltz eine Kopie der Statue Unserer Lieben Frau von Fatima. Am 15. Mai 1973 folgte eine Partnerschaft zwischen den Heiligtümern in Fátima (P) und Wiltz. Ein Jahr später, am 23. Mai 1974, wurde die Statue durch die Bischöfe von Vila Real (P) und Luxemburg gekrönt.

Nach drei ruhigeren Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, wurde die Geselligkeit bei der nunmehr 55. Auflage wieder großgeschrieben. Der Gemeinschaftssinn wird traditionsgemäß nämlich nicht nur am Altar hochgehalten, sondern auch an vielen Campingtischen und Picknickdecken entlang der Straßen rund um Wiltz. Einmal mehr saßen dort unzählige Familien und Freunde zusammen, um bei Gegrilltem und Musik einige entspannte Stunden miteinander zu verbringen.

