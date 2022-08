Die Legende ist zurück: Nach zwei Jahren Corona-Pause fand das große Weinfest an der Mosel wieder statt. Tausende Besucher waren mit dabei.

Tausende Besucher lassen es sich beim Picadilly 2022 gut gehen

Die Legende ist zurück: Nach zwei Jahren Corona-Pause fand das große Weinfest an der Mosel wieder statt. Tausende Besucher wollten mit dabei sein.

(jt) - Hier blieb kein Gaumen trocken: Die 65. Ausgabe des großen Wein- und Winzerfests Picadilly hat am Wochenende mehr als 12.000 Besucher nach Stadtbredimus gelockt. Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung verwandelte sich das angestammte Areal an der Schleisswiss unweit der Staustufe wieder drei Tage lang in eine große Partyzone. Zahlreiche lokale Vereine und ihre Mitglieder wirkten an den Vorbereitungsarbeiten mit.

Sehen Sie hier die Bilder von LW-Fotograf Alain Piron:

um weitere Bilder zu sehen. Zwischen 12.000 und 13.000 Besucher feierten am Wochenende bei der 65. Ausgabe des Wein- und Winzerfests Picadilly in Stadtbredimus. Foto: Alain Piron Alt und Jung freuten sich darauf, nach der Pandemiezeit wieder einmal unbeschwert feiern zu können. Foto: Alain Piron Das Kultgetränk Picadilly ist ein Weißwein, welcher mit Johannisbeerlikör (Cassis) und Kohlensäure angereichert ist. Foto: Alain Piron Einige tausenden Flaschen des süßlich schmeckenden Picadilly gingen an diesem verlängerten Maria-Himmelfahrt-Wochenende über die Ladentheke. Foto: Alain Piron Das Event an der Mosel fand zwischen Freitag und Sonntag statt. Foto: Alain Piron Auf einer schön eingerichteten Terrasse auf dem Festgelände wurden neben dem Picadilly 15 Spitzenweine der Region sowie Crémants angeboten. Foto: Alain Piron Die Mitglieder der Musel Pikes sorgten dafür, dass keine Kehle trocken blieb. Foto: Alain Piron Die Luxemburger Coverband Off Rec war sehr beliebt bei den Besuchern. Foto: Alain Piron Neben Künstlern wie Andrea Galleti und Thierry Mersch traten auch Bands wie Rozeen, Hootenanny sowie Off Rec auf. DJ Dee (hier im Bild) sorgte ebenfalls für gute Stimmung. Foto: Alain Piron Auch eine niederländische Besuchergruppe zog es zum Picadilly. Foto: Alain Piron Viele freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf während des Festwochenendes. Foto: Alain Piron Neben den Polizeieinsatzkräften der Region Centre-Est waren auch die Mitarbeiter des CGDIS Remich für den Ernstfall gewappnet. Foto: Alain Piron So mancher Besucher konnte vom Picadilly-Wein nicht genug bekommen. Foto: Alain Piron Beim Picadilly gab es nicht nur Klassiker wie Grillwurst, Kotelett und Pommes Frites. Besucher konnten ihren Hunger ebenfalls an einem der unzähligen Foodtrucks stillen. Foto: Alain Piron Sänger Andrea Galleti wusste mit seinen Hits zu begeistern. Foto: Alain Piron DJ Dee heizt der Menge ein. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Im Wäigoart konnte man eine Auswahl an Top-Weinen und -Crémants von der Luxemburger Mosel verkosten. Daneben gab es im „Internationalen Foodvillage“ auch viele Angebote für hungrige Besucher.

Nicht fehlen durfte natürlich auch das Kultgetränk, dem das Volksfest seinen Namen verdankt: Der Picadilly besteht aus Weißwein, Cassis und Kohlensäure. Etliche tausend Flaschen des prickelnden Weincocktails wanderten am Wochenende über die Ladentheken. Auf den Bühnen waren Auftritte von Luxemburger Musikgruppen geplant. Beim traditionellen Familientag am Sonntag ging es naturgemäß etwas ruhiger zu. Um eine sichere An- und Abreise zu ermöglichen, standen Besuchern Busverbindungen aus allen Landesteilen zur Verfügung.



