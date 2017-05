(TJ) - Einmal mehr lockte die Tattoo Convention am Wochenende Freunde der Tätowierkunst in die Luxexpo-Hallen. Doch als ein Händler auf seinem Stand getrocknete Hundewelpen zum Kauf anbot, löste dies einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken aus.

Organisator distanziert sich

Der Organisator der Messe - The Storm Int. Tattoo Convention - reagierte sofort und energisch. Man sei gegen jedwede Art von Tierquälerei und habe den betreffenden Händler sofort aufgefordert, die getrockneten Hundebabys verschwinden zu lassen.



Standbetreiber reagiert

Der Standbetreiber selbst spricht von einem "faux pas". Der Stand sei von der Zollverwaltung kontrolliert worden. Die Beamte hätten weder an der Herkunft noch an der Auswahl der Artikel etwas zu bemängeln gehabt. Auch wenn der Verkauf der toten Welpen nicht gegen geltende Gesetze verstoße, seien die Artikel sofort und endgültig aus dem Verkauf genommen worden.