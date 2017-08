(str) - Bankautomaten sind bei Dieben und Räubern sehr beliebt. Denn hier haben ihre Opfer immer Geld zur Hand.



Da der Schaden weit über die gerade abgehobene Summe hinausgehen kann, sollten sich Bankkunden auch dementsprechend achtsam verhalten.



Lassen Sie sich nicht von Fremden ansprechen. So muss demnach der wichtigste Ratschlag lauten. Denn Übeltäter haben nur eines im Sinn: Sie abzulenken, um so an Ihr Geld, an Ihren PIN-Code und an Ihre Bankkarte zu kommen.



Lassen Sie sich deshalb nicht ablenken, nicht in ein Gespräch verwickeln und schon gar nicht helfen. Denn genauso tat es auch ein Mann gleich dreimal am vergangenen Samstag: in Reisdorf, Ettelbrück und Walferdingen. Jedes Mal erklärte er seinen späteren Opfern, es gäbe technische Probleme mit dem Geldautomaten und bot an, behilflich zu sein. Im Gespräch verunsicherte er dann die Bankkunden, brachte sie dazu den PIN-Code einzugeben, schnappte sich die Karte und rannte weg. Dann hob er an anderen Automaten hohe Geldsummen ab.



Achten Sie stets auf Ihre Bankkarte. Geben Sie die Karte niemals an einen Dritten. Halten Sie sie fest in der Hand. Nehmen Sie sie erst direkt vor der Geldabhebung aus der Tasche.



Verdecken Sie ihren PIN-Code. Halten Sie die andere Hand, die Jacke oder die Tasche vor die Tastatur, wenn sie die Kennnummer eintippen. Lassen Sie unter keinen Umständen zu, dass ihnen jemand zu nahe kommt oder Ihnen gar über die Schulter blickt.



Fordern Sie Abstand. Falls Ihnen jemand am Bankautomaten zu Nahe kommt, fordern Sie ihn mit deutlichen Worten auf, Abstand zu halten. Nehmen Sie dabei ruhig in Kauf, als unhöflich wahrgenommen zu werden. Es geht um Ihre Sicherheit und um Ihr Geld.



Brechen Sie sofort ab. Falls Ihnen jemand zu nahe kommt und sich trotz Ihrer Aufforderung nicht fernhält, unterbrechen Sie die Transaktion sofort und stecken Sie Ihre Karte in eine Tasche. Wenn Sie sich bedrängt fühlen, drohen Sie mit der Polizei. Falls Sie sich tatsächlich in Gefahr wähnen, rufen Sie um Hilfe. Zögern Sie nicht, den Polizeinotruf zu verständigen.



Vorsicht beim Abschluss der Transaktion. Packen Sie Karte und Geld nach der Abhebung immer sofort weg. Je länger beides greifbar ist, desto größer ist auch die Gefahr.



Im Falle des Falles



Rufen Sie um Hilfe. Im Falle eines Überfalls zögern Sie nicht, laut zu schreien. Über den Geldautomat-Instituten befinden sich oft Wohnungen, wo man Sie hören kann. Zudem sollen auch mögliche Passanten auf Ihre Notlage aufmerksam werden. Zeigen Sie deutlich auf den oder die Täter. Sprechen Sie Passanten direkt an, wenn sie Hilfe brauchen. Wenden Sie sich an mehrere Passanten.



Verständigen Sie die Polizei. Rufen Sie schnellstmöglich den Polizeinotruf 113. Dort wird man Ihnen präzise Fragen stellen. Versuchen Sie sich deshalb die Täterbeschreibung einzuprägen.



Lassen Sie Ihre Karte sofort sperren. Auch wenn Sie noch unter Schock stehen und sich vielleicht noch nicht sicher sind, was gerade passiert ist. Alle gängigen Bank- und Kreditkarten können sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag sofort über die Nummer +352 49 10 10 blockiert werden.

___________________________________________



Das „libanesiche Gummiband“

Wenn der Automat die Karte nicht mehr ausgibt

Im Großherzogtum sind Manipulationen am Geldautomaten eher selten. Nicht häufig bedeutet aber nicht, dass sie nicht vorkommen. So etwa neulich in Bonneweg.



Auch hier waren schnell „Helfer“ zur Stelle, um einer Frau zur Hand zu gehen, nachdem der Geldautomat ihre Bankkarte scheinbar grundlos verschluckt hatte. Sie forderten die Frau auf, ihren PIN-Code doch erneut einzugeben, doch der Automat behielt die Karte ein.



Die Masche ist nicht neu und wird in Polizeikreisen „Lebanese Loop“ oder „Card Trapping“ genannt.



Die Falle besteht aus einem sehr schmalen Aufsatz, den die Betrüger am Karteneinzugschlitz fixieren. An der Innenseite befindet sich eine Gummischlinge, welche die Karte festhält, so dass sie nicht mehr ausgeworfen werden kann. Wenn das Opfer sich dann vom Automaten entfernt, gelangen die Trickdiebe dann mit einem speziellen Werkzeug an die Karte.

Um solchen Trickdiebstahl vorzubeugen, sollten Sie sich vergewissern, dass der Automat aussieht wie immer. Sollten sie etwas Verdächtiges feststellen, rufen Sie sofort die Polizei.



Wird die Karte vom Automaten eingezogen, lassen Sie sie trotzdem sofort über die Nummer +352 49 10 10 blockieren. Der Kartenschlitz eines Geldautomaten ist kein Safe.



Und auch hier gilt: Lassen Sie sich nicht von Fremden ansprechen, ablenken oder helfen.