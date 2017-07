(SH) - Einen schnellen Fahndungserfolg gab es am Montagabend nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Route de Luxembourg in Lorentzweiler für die Polizei.



Kurz vor 22 Uhr hatte ein Angestellter der Tankstelle den Notruf über den Überfall informiert. Zwei maskierte Männer hatten die Angestellten mit einer Pistole bedroht und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. In einem roten Kleinfahrzeug ergriffen sie anschließend die Flucht in Richtung Steinsel.



In der Côte d'Eich kreuzte eine Polizeistreife kurze Zeit später das Fluchtfahrzeug mit gestohlenen luxemburgischen Erkennungstafeln, bevor die Täter am Boulevard Royal gestoppt wurden.



Im Wagen wurden neben dem Diebesgut auch Sturmhauben und die Tatwaffe gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Täter festgenommen und das Fahrzeug sowie die Tatwerkzeuge beschlagnahmt. Der Mess- und Erkennungsdienst sicherte die Spuren am Tatort.



