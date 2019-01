Die Debatte um neue Tanklager in Mertert erhitzte in den vergangenen Monaten die Gemüter. Jetzt scheint die ganze Aufregung sich plötzlich in Wohlgefallen aufzulösen.

Lokales 2 Min.

Tanklagerdiskussion vorerst vom Tisch

Jacques GANSER Die Debatte um neue Tanklager in Mertert erhitzte in den vergangenen Monaten die Gemüter. Jetzt scheint die ganze Aufregung sich plötzlich in Wohlgefallen aufzulösen.

Luxemburg erfüllt zurzeit seine europäischen Auflagen, was das Anlegen einer Erdöl-Notreserve betrifft. Der Bau neuer Tanklager dränge sich deshalb auch kurzfristig nicht auf, so die zuständigen Minister für Wirschaft, Umwelt, Arbeit und Energie in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Claude Wiseler (CSV). Den wachsenden Bedarf in den nächsten zehn beziehungsweise 30 Jahren werde man im Auge behalten und notfalls gegensteuern. Dazu bestehe momentan aber kein Bedarf. 90 Tage Reserve