Tanken in Luxemburg: Diesel wird am Samstag billiger

Der Dieselpreis hat seinen Höhenflug von Anfang Januar vorerst beendet. Ab Samstag kostet der Treibstoff wieder um 2,3 Cent weniger.

(jt) - Am Samstag wird das Tanken von Diesel in Luxemburg wieder billiger. Wie die Regierung mitteilt, wird der Preis für einen Liter Diesel in der Nacht auf Samstag auf 1,138 Euro gesenkt (minus 2,3 Cent). Bei der 50-Liter-Tankfüllung sparen sich Autofahrer somit 1,15 Euro.

Die Preise für Benzin mit 95 beziehungsweise 98 Oktan bleiben vorerst unverändert. Seit Ende Dezember hatten sich die Preise für Kraftstoff in Luxemburg spürbar verteuert. Einer der Gründe dafür war die US-Iran-Krise. In den vergangenen Tagen hat sich die Situation auf den internationalen Märkten jedoch wieder einigermaßen normalisiert.