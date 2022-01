In Luxemburg liegen ab sofort Hygieneartikel in fünf öffentlichen Toiletten kostenlos aus. Auch Kultur- und Sportstätten sind im Gespräch.

Auf den Toiletten der Hauptstadt

Tampons, Binden und Kondome gratis

Franziska JÄGER In Luxemburg liegen ab sofort Hygieneartikel in fünf öffentlichen Toiletten kostenlos aus. Auch Kultur- und Sportstätten sind im Gespräch.

Als erste Gemeinde des Landes hatte Walferdingen im März 2021 die Initiative ergriffen und Hygieneartikel wie Tampons und Binden (zu 100 Prozent aus Biobaumwolle) gratis zur Verfügung gestellt. Am Donnerstag versammelte sich nun der Schöffenrat der Hauptstadt vor dem Toilettenhäuschen auf dem Parkplatz des Glacis, um auch hier zu zeigen, dass Tampons kein Luxusprodukt sind. Binden, Tampons und Kondome liegen hier kostenlos zum Mitnehmen in einer Box.

Wenn man von 15 Tampons im Durchschnitt für eine Periode ausgeht, kommt man auf 180 Tampons im Jahr. Das geht ins Geld und stellt für manche Frauen ein Problem dar. Im Schnitt geben Frauen für ihre Periode in ihrem Leben umgerechnet fast 21.000 Euro aus – so das Ergebnis einer Befragung einer britischen Website aus dem Jahr 2015. Aufs Jahr gerechnet sind das circa 500 Euro pro Jahr.

Binden auch auf dem Männerklo

Sozialschöffe Maurice Bauer (CSV) sieht in der Initiative einen Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit. „Frauen, die nur wenig finanzielle Mittel haben, sollen nicht auf Hygieneartikel verzichten müssen“, sagte er am Donnerstag. Außerdem gebe es ja auch immer mal wieder Momente, auf die man nicht vorbereitet sei. Das Angebot beschränkt sich derweil nicht nur auf Frauen. Im Männerklo hängt exakt dieselbe Box an der Wand. Menschen aus der Queer-Community sollen nicht ausgeschlossen werden.

Binden für alle: Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Sozialschöffe Maurice Bauer (CSV) stellten am Donnerstag die Periodenbox vor.

Binden für alle: Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Sozialschöffe Maurice Bauer (CSV) stellten am Donnerstag die Periodenbox vor. Der Stater Schöffenrat vor dem Toilettenhäuschen auf dem Glacis-Parkplatz. Kondome, Tampons und Binden gibt es nun auf dem Glacis-Parkplatz, der Place de la Constitution, Place du Théâtre, Cercle Cité und dem Parc Municipal.

In einer ersten Phase seien Periodenboxen inklusive Kondomen an fünf öffentlichen Toiletten der Hauptstadt installiert worden - neben dem Glacis-Parkplatz auch an der Place de la Constitution, Place du Théâtre, Cercle Cité und dem Parc Municipal. Nach der Wiedereröffnung der Toiletten am Knuedler und den Bock-Kasematten sollen auch hier Automaten aufgehängt werden. Nach einer Testphase von sechs Monaten werde geschaut, wie das Pilotprojekt ankomme, so Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP). „Wenn das Angebot angenommen wird, können wir auch Sportstätten und Kultureinrichtungen in Betracht ziehen.“

Mädchen schämen sich oft für ihre Periode

Auch Jessie Thill ist am Donnerstag in die Hauptstadt gekommen. Die Schöffin aus Walferdingen hat in ihrer Gemeinde schon mehr als ein Jahr Erfahrung mit dieser Initiative. Das Projekt, das seit Dezember 2020 geplant und im März 2021 umgesetzt worden ist, wurde seit Mai kontinuierlich ausgeweitet: Die Boxen sind auf allen öffentlichen Toiletten zu finden, in Sporteinrichtungen und in allen Schulen. Hier soll die Grundversorgung der Mädchen gesichert werden.

Gleichzeitig wird die Periode so auch ein Stück weit enttabuisiert. „Gerade Mädchen in der Pubertät schämen sich für ihre Blutungen“, sagt Thill im Gespräch mit dem LW. Bei ihnen ist der Monatszyklus oft noch unregelmäßig, die Menstruation beginnt dann entsprechend unerwartet. Außerdem würden manche Mädchen aus Scham nicht mit ihren Eltern reden, hinzu kommt die Geldnot.



„Wir haben zu 100 Prozent positive Erfahrungen gemacht“, sagt Thill. Fälle von Vandalismus habe es nicht gegeben. Auch die biologisch nachhaltigen Menstruationstassen liegen in den Schultoiletten aus.

