Am Wochenende stand in Munshausen das Ardennerpferd des Landes im Mittelpunkt. Dort fand die 30. Auflage des Dag vum Ardenner Päerd statt.

Lokales 12

Tag des Ardennerpferds: Kräftige Helfer

Am Wochenende stand in Munshausen das Ardennerpferd des Landes im Mittelpunkt. Dort fand die 30. Auflage des Dag vum Ardenner Päerd statt.

(ArWa) - Am Sonntag fand in Munshausen die 30. Auflage des Dag vum Ardenner Päerd statt. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums „A Robbesscheier“ standen deshalb die robusten Kaltblüter, die vermehrt als Holzrückepferde in der nachhaltigen Forstwirtschaft zum Einsatz kommen, im Mittelpunkt. Neben dem Pferd wurde ein weiteres Nutztier mit multiplen Eigenschaften vorgestellt: das Schaf. In den Vordergrund gerückt wurden hierbei sein Nutzen sowie die aus ihm gewonnenen Produkte.

12 Ardennerpferde standen auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung Foto: Armand Wagner

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ardennerpferde standen auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung Foto: Armand Wagner Zum Anfassen: Bei der Veranstaltung konnten Kinder mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Armand Wagner Die Besucher konnten eine Kutschenfahrt machen. Foto: Armand Wagner Ardennerpferde standen auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung. Armand Wagner Die Besucher konnten eine Kutschenfahrt machen. Foto: Armand Wagner Stilecht gekleide: Die Teilnehmer einer Rundreise in historischen, restaurierten Pferdekutschen. Foto: Armand Wagner Stilecht gekleide: Die Teilnehmer einer Rundreise in historischen, restaurierten Pferdekutschen. Foto Armand Wagner Stilecht gekleide: Die Teilnehmer einer Rundreise in historischen, restaurierten Pferdekutschen. Foto: Armand Wagner Dir robusten Kaltbl!üter, die Ardennerpferde standen auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt beim Tag des Ardennerpferdes / Foto: Armand WAGNER Armand WAGNER Kinder wurden zahlreiche Spiele geboten. Foto: Armand Wagner Viel Beachtung fand die Pferdedressurvorstellung von Nadine Mitschke. Foto: Armand Wagner Wer lieber auf einem Esel reiten wollte, statt auf einem Pferd, konnte dies am Sonntag tun. Foto: Armand Wagner

Auch dieses Jahr wartete ein gut gefülltes Rahmenprogramm mit zukunftsweisenden Themen und Lösungsansätzen für den Umweltschutz auf die Besucher. Große Beliebtheit bei Groß und Klein erfuhren aber auch die zahlreichen Aktivitäten wie die Kutschenfahrten, Backen im Holzofen sowie Eselreiten. Viel Anklang fand in diesem Jahr eine Pferdedressurvorstellung von Nadine Mitschke.

Begonnen hatte der Tag mit einer Konferenz, in der in Anwesenheit von u.a. Umweltministerin Carole Dieschbourg und Landwirtschaftsminister Romain Schneider das Projekt „Kompetenzzentrum Arbeitspferd“ offiziell vorgestellt wurde.