(gs) - Wie entsteht eine Zeitung? Wo werden die Online-Inhalte produziert? Wie funktioniert eine Druckerei? Dies und noch viel mehr erfuhren die rund 400 Besucher, die sich am Sonntag zur „Porte ouverte“ beim „Luxemburger Wort“ in Gasperich eingefunden hatten.

Die Besuchergruppen wurden u.a. von „Saint-Paul“-Generaldirektor Paul Peckels empfangen und durch die Druckereihallen geführt, wo sie den Druckprozess einer LW-Spezialausgabe live mitverfolgen konnten. Ausführliche Erklärungen durch die Mitarbeiter vor Ort gab es obendrauf.

Zur Tour gehörte aber auch ein Abstecher in die LW-Redaktionsräume. Am dortigen „Newsdesk“ erklärte Journalist Teddy Jaans, wie in dieser Schaltzentrale die tägliche Produktion von Medieninhalten für wort.lu in vier Sprachen sowie das gedruckte „Luxemburger Wort“ koordiniert wird. Die Gäste zeigten sich sehr interessiert an der Arbeit der Redaktion.

Neben Fragen darüber, wie sich die Journalisten schnellstmöglich über aktuelle Ereignisse im In- und Ausland informieren, wollten einige Besucher schlicht wissen, wie viele Stunden am Tag ein Redakteur denn arbeite, wenn wort.lu seine Leser von morgens 6 Uhr bis abends 23 Uhr, und darüber hinaus, auf dem Laufenden halte. Ein junger Besucher hingegen fragte sich, ob das LW das Papier für seine Zeitung auch selbst produziere. So viel Wissensdurst musste erst einmal gestillt werden.