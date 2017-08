(LuWo) - Auf Einladung der Natur- und Forstverwaltung sowie der Vereinigung natur&ëmwelt hatte die Gemeinde Dippach für diesen Samstag zu einem Tag der Natur eingeladen.



Zahlreiche Naturfreunde fanden sich denn auch beim Gilles-Bauernhof in Bettingen/Mess ein von wo ein Shuttle-Bus sie in den Gemeindewald Bonzelt brachte. Auf einem mehr als einem Kilometer langen pädagogischen Wanderweg erläuterten Revierförster Alain Schomer und sein Team den Gästen den Wald mit allem, was er leistet und hervorbringt. Befahrungslinien für Traktoren beim Holzabtransport sind einzuhalten damit der Regen in den Waldboden eindringen kann.



Besonders interessant für Kinder war die lebendige Darstellung, wie früher Holz mit Pferdekraft aus dem Dickicht auf den Waldweg geschleppt wurde. Längs des Weges durften die Naturfreunde ausgestopfte Tiere des Waldes sowie Greifvögel aus nächster Nähe bewundern.



Auch im toten Holz steckt Leben, hieß es auf einer Anschlagtafel während aufgestapelte Holzscheite daran erinnerten dass der Wald ebenfalls Brennholz liefert. Beim Fällen eines Baumes konnte der neue Waldtraktor gleich sein Können unter Beweis stellen. Bei der Holzhackschnitzellagerhalle der Gemeinde Dippach beendete eine Häckselvorführung den lehhreichen Tag der Natur.