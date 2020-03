Nachdem wegen der sexuellen Belästigung eines Mädchens in einem Bus ein Zeugenaufruf veröffentlicht wurde, konnte nun die Identität des Täters geklärt werden.

Täter nach sexueller Belästigung im Bus identifiziert

(sas) - Ein Mann hat in einem Bus von Bad Mondorf nach Luxemburg-Stadt ein minderjähriges Mädchen sexuell belästigt - das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit und bat in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Kurz vor 18 Uhr informierte die Polizei dann darüber, dass die Identität des Täters ermittelt werden konnte.

Der Vorfall hat sich am 28. Januar gegen 6.45 Uhr in einem Bus der Linie 175 ereignet. Der Mann hatte sich während der Fahrt neben das Mädchen gesetzt und es im Intimbereich angefasst.